Canan Kaftancıoğlu oyunu kullandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Kaftancıoğlu, “Şu ana kadar seçim yasağına giren birtakım görsellerin karara rağmen kaldırılmamasının dışında herhangi bir sorun tarafımıza iletilmedi. Sadece İstanbul’da bir okulda sınıf uygun olmadığı için müşahitler içeri sokulmak istenmemiş, o da itirazla birlikte ortadan kaldırılmış” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cumhurbaşkanı seçimi için oyunu Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’ndeki Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kullandı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

“Sabah 06.00’dan itibaren bütün İstanbul’un ilçe başkanlarımız, görevlilerimiz aracılığıyla takip ediyoruz. Şu ana kadar seçim yasağına giren birtakım görsellerin karara rağmen kaldırılmamasının dışında herhangi bir sorun tarafımıza iletilmedi. Gayet bütün ilçelerde sakin bir şekilde vatandaşlarımız gelip oylarını kullanıyorlar ve hızlı bir şekilde de gördüğümüz üzere kullanıyorlar. Şimdilik gayet güzel. Hem vatandaşlarımıza hem memlekete hem de İstanbul’a yaraşır bir seçim günü yaşıyoruz. Umarız hep böyle devam eder. Bu saatlerde katılıma dair yorum yapmak için erken. Oylar hızlı kullanıldığı için bir önceki seçimi kıyasla dolayısıyla sıra çok görmüyoruz ama bu saatlerde katılıma dair bir yorum yapmak bence yanıltıcı olabilir. Ben İstanbul’da katılımın bir önceki seçimi yakalayacağını, hatta belki geçebileceğini düşünüyorum ama bu gözlem üzerinden değil, sadece düşünce. İstanbul’da şu anda bütün okullarımızda hem partimizin hem gönüllülerin müşahitleri var. Sadece İstanbul’da bir okulda sınıf uygun olmadığı için müşahitler içeri sokulmak istenmemiş, o da itirazla birlikte ortadan kaldırılmış. Dolayısıyla şu anda herhangi bir şey yok.” (ANKA)