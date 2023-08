Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez Damyeri mevkisinde 22 Ağustos’ta başlayan yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini söyledi.

Çok etkin ve yoğun bir müdahale yapıldığını belirten Yumaklı, “Orman teşkilatı ve AFAD’ın koordinasyonunda diğer tüm kurumlarımızın, STK’ların, gönüllülerimizin, Çanakkalelilerin, özellikle de bizden dualarını esirgemeyen milletimizin duası, gayreti ve emeğiyle 48 saat dolmadan kontrol altına alındı. Bir kez daha Çanakkale ruhunu buradan bütün Türkiye’ye gösteren tüm taraflara canıgönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Yumaklı, 7 kişinin tedbiren müşahede altında olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

“Bu vatandaşlarımızın kronik rahatsızlıkları vardı. Bir gönüllümüzde hayati tehlike olmayan yaralanma söz konusuydu. Onun dışında herhangi bir hayati tehlike veya sorun oluşturacak durumları yok. Elbette can kaybımızın olmaması bizi son derece mutlu etti ancak etkilenen alanda yaşayan ekosistemdeki canlılar için içimiz yandı açıkçası. Çünkü bu ekosistemde yaşayan bizim dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da bu yangından yoğun bir şekilde etkilenmesi söz konusu maalesef. Dün akşam itibarıyla bizi çok yorduğunu söylediğim bir bölüm de dahil olmak üzere tamamen kontrol altına alınan kısımdan sonra arkadaşlarımız yangından etkilenen alanla alakalı bir çalışma yaptılar. Özellikle yangından etkilenen kısmın altını çiziyorum. Çünkü bu tamamen hasar demek değil. Yaklaşık 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektarlık da tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Arkadaşların yapacağı incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edecekler. Şu an için etkilenen alanın toplam büyüklüğü bu kadar.”

“3’ü kullanılmayan 7 ev ile 29 ahır, ağıl ve benzeri yapı hasar gördü”

Yangında 7 evin hasar gördüğünü dile getiren Yumaklı, “Bunlardan 3’ü kullanılmayan evlerdi. 29 adet ahır, ağıl ve benzeri yapı hasar aldı. Bazı sebze meyve bahçeleri yine hem bizim bakanlığımızın ilgi alanındaki ve sorumluluk alanındaki hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın alanındaki konular için ilgili bakanlık yetkilisi arkadaşlar sahada çalışmalarını sürdürüyorlar.” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, 10 uçak ve 38 helikopterle yangına müdahale edildiğini belirterek, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Hava araçlarının şu ana kadar 503 saat uçuş, 2 bin 828 sorti yaptığını vurgulayan Yumaklı, “Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı. Daha önce birkaç kere ifade etmiştim. Önemine binaen yine söyleyeyim. İnsansız hava araçları ki sadece dünyada iki ülke kullanıyor. Bir tanesi biziz. Bizim gözümüz ve kulağımız. Yani onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsuru. Çünkü biz onlar üzerinden almış olduğumuz anlık görüntüleri sahadaki arkadaşlarımızla paylaşarak onların yangına hangi alanlarda müdahale etmesi gerektiğini iletiyoruz. Dolayısıyla 24 saat boyunca da İHA’lar havadaydı. Onların da görüntüleri bizim yangınla mücadelemizde çok önemli bir unsur oldu.” ifadesini kullandı.

“Ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil”

Yaklaşık 790 kara aracının yangınla mücadelede kullanıldığını anlatan Yumaklı, 3 bin 774 personelin sahada aktif görev aldığını açıkladı.

Yumaklı, Çanakkale-Çan kara yolunun trafiğe açıldığını, Çanakkale Boğazı’nda da tek yönlü ulaşım sağlandığını bildirerek, şunları kaydetti:

“An itibarıyla ülkemizde herhangi bir aktif yangın söz konusu değil. Süreci başlangıçtan itibaren çok yakından takip eden, bize cesaret, destek ve moral veren Sayın Cumhurbaşkanı’mıza şükranlarımı arz ediyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten, her türlü kazadan, her türlü beladan muhafaza etsin diyorum.”Bakan Yumaklı,

Çanakkale’deki yangının yerleşim yerine yakın bir araziden çıktığını, sebebinin ise araştırıldığını sözlerine ekledi.

(AA)