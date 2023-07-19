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Çanakkale’de yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale’deki orman yangınında yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde 16 Temmuz’da başlayan orman yangını dün gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahale ile, 52 saatin sonunda saat 20.15 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyu soğutma çalışmalarına devam etti.

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülenirken, yetkililerin yangının ne kadarlık bir alana zarar verdiğini tespit etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

(DHA)

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