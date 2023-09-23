Çanakkale’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Çanakkale’de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çanakkale-Bandırma kara yolunda Biga ilçesi yönüne giden Ferruh Öztürk idaresindeki 17 AAF 668 plakalı hafif ticari araç, Lapseki ilçesi Adatepe köyü yakınında Hacıömerler Kavşağı mevkisinde Murat Korkmaz’ın kullandığı 17 SU 995 plakalı otomobille çarpıştı.

Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Murat Korkmaz ile diğer araçtaki kişilerden Necati Albayrak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Mert, Fuat ve Fatih Ayyıldız ile hafif ticari aracın sürücüsü Biga Ayıtdere Köyü Muhtarı Ferruh Öztürk ve yanındaki Rabia Öztürk ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lapseki ve Çanakkale’deki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler ise Lapseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

(AA)

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