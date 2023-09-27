Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düşen yıldırım nedeniyle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.
Cevizli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve toplamda 72 personel sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
(DHA)
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