Çanakkale’de orman yangını
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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çan ilçesinde, Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 ilk müdahale aracı, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 4 hizmet aracı, treyler, belediye itfaiyesi ekipleri ve toplam 72 personel sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

(DHA)

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