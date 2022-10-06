Çanakkale’de orman yangını
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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 9 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile ekipler sevk edildi.

Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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