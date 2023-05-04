Çanakkale’de korkutan deprem!
Haberler Gündem

Çanakkale’de korkutan deprem!

Ege Denizi’nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  verilerine göre saat 04.50’de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale’nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.  (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı

Devrilen motosikletteki anne öldü, oğlu yaralandı

Oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıropta bulundu

Oğlunun öldürdüğü öne sürülen kadının cesedi gardıropta bulundu

Akşener: Bize mezar kazdıran Erdoğan, Sinan’ın katillerini nasıl bulamıyor?

Akşener: Bize mezar kazdıran Erdoğan, Sinan’ın katillerini nasıl bulamıyor?

Çanakkale’de korkutan deprem!
Gündem