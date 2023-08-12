Çanakkale’de korku dolu anlar: Önce patlama sonra yangın
Haberler Gündem

Çanakkale’de korku dolu anlar: Önce patlama sonra yangın

Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki bir apartmanın 5’inci katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çanakkale Caddesi Gazi Süleyman Mahallesindeki bir apartmanın 5inci katındaki dairede çıktı. Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda şans eseri evde kimse olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ediyor.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Esenyurt’ta acı kaza: Küçük kız hayatını kaybetti

Esenyurt’ta acı kaza: Küçük kız hayatını kaybetti

Pençe-Kilit şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Borç kavgasında öldürüldü

Borç kavgasında öldürüldü

Çanakkale’de korku dolu anlar: Önce patlama sonra yangın
Gündem