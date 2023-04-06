Çanakkale’de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı
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Çanakkale’de işçileri taşıyan otobüs devrildi: 17 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, Değirmencik köyü yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Fren arızasından kaynaklandığı değerlendirilen kazada, sürücü Demirel ile mesailerine gitmek üzere otobüste bulunan 16 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan bazıları, tedbiren Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (AA)

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