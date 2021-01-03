Çanakkale’de görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
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Çanakkale’de görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi.

FOTO: DHA

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası’na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan’ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı.

FOTO: DHA

Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi. (DHA)

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Çanakkale’de görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor
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