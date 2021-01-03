Çanakkale’de görüntülenen tilki, sosyal medyada ilgi görüyor

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası’na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan’ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı.

Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor. Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi. (DHA)