Çanakkale’de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Haberler Gündem

Çanakkale’de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botu tespit etti.

“TCSG-905” botuyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise “TCSG-8” ve “TCSG-905” botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta Afganistan, İran ve Irak uyruklu 57 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya getirilen 92 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
AVM’de düzenlenen konserde dehşet! Ölü ve yaralılar var

AVM’de düzenlenen konserde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Pendik’te boya atölyesinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Pendik’te boya atölyesinde yangın: 7 kişi dumandan etkilendi

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu

Çanakkale’de 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem