Çanakkale’de 27 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale’de 27 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yelkenli teknede 25 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerindeki yelkenli teknenin içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen TCSG-23 Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan yelkenli teknedeki 27 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçıları ise gözaltına alındı.

(DHA)

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