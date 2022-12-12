Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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