Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

İçinde 5 kişinin bulunduğu özel teknenin makineleri 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait “KEGM-9” hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Lapseki Balıkçı Barınağı’na yanaştırıldı. (AA)

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