Can Tanrıyar tutuklandı

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar, 26 Nisan’da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar hakkında; sosyal medyada yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut’a bilgi, belge, fotoğraf aktararak Yakut ile birlikte hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma çerçevesinde çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tanrıyar üç gün süren gözaltı süresi sonunda bugün savcılığa getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Tanrıyar, “yağmaya teşebbüs, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlamasıyla, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Nisan’da gözaltına alınan Tanrıyar ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Muhammed Yakut isimli şüphelinin yapmış olduğu suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturmada; şüpheli Hüseyin Can Tanrıyar isimli şahsın Muhammed Yakut’a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf vb. aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler; ayrıca şüpheli H. Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut isimli şahısla birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir başka şahsa yönelik ‘nitelikli yağmaya teşebbüs’ eyleminde bulunduğuna yönelik tespitler nedeniyle H. Can Tanrıyar hakkında gözaltına alınma talimatı verilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.” (ANKA)