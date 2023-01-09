Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama

Çamlıca Camii otoparkında bulunan sıfır araçlarla ilgili konuşan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, “Kiralık araç firması, ‘sirkülasyon halinde bazı araçlarını buraya koyabilir miyiz’ diye bize geldi. Biz de genel sirkülasyonumuza zarar vermeyecek bir şekilde müsaade ettik” dedi.

Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii’ne ait otoparkta görüntülenen sıfır otomobillerle ilgili İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk açıklama yaptı.

Külünk, “Çekilen videoda otoparkımızda stok araçlar olduğu iddia edildi. Bununla ilgili devletimizin ilgili kurumları gerekli soruşturmaları, yapıyorlar. Ama işin doğrusu şu; Otoparkımız bizim şimdilik ücretsiz bir otopark . Mahallemizdeki insanlar ve Çamlıca Cami’mizi ziyarete gelenler otoparkımızı şimdilik ücretsiz olarak kullanıyorlar. Bu arada da bir filo şirketi yani kiralık araç firması, ‘sirkülasyon halinde bazı araçlarını buraya koyabilir miyiz’ diye bize geldi. Biz de genel sirkülasyonumuza zarar vermeyecek bir şekilde müsaade ettik. Bu firmadakiler de araçlarını koyuyorlar ve kaldırıyorlar. Çok büyük bir otoparkımız olduğu için iki gün içerisinde duran araçların üzerinde toz birikmesi oluyor. Video çeken kişi de tozdan yola çıkarak 6 aydır ,1 senedir duruyor gibi spekülatif bir haber yaptığını gördük. Asla otoparkımızda satışa yönelik araç bulundurmuyoruz” diye konuştu.

Ergin Külünk, “Plakasız araç bulundurmamaya gayret ediyoruz. Bulduğumuz zaman da zaten gerekli yerlerle gerekli görüşmeleri yapmaya gayret ediyoruz. Bizim otoparkımızda bir senedir duran araçta var. Vatandaşımız arabasını bırakmış, Almanya’ya gitmiş ya da başka bir şehre gitmiş. Yerimiz müsait olduğu sürece sizin araçlarınıza belli bir sayıyı geçmemek koşuluyla müsaade ediyoruz. Ki onlar da bu müsaadenin hep içinde kaldılar sağ olsunlar. Onun ötesinde camimize, derneğimiz üzerinden bir bağış yapmışlarsa da yapmışlardır” dedi. Öte yandan dün görüntülenen araçların otoparkta olmadığı görüldü. (DHA)