Cami inşaatında kubbe iskelesi çöktü: 1’i ağır 4 işçi yaralı

Niğde’de cami inşaatında kubbe iskelesinin çökmesi sonucu biri ağır dört işçi yaralandı.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan caminin kubbesinde çalışan dört işçi çöken iskelenin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İşçiler, iskelenin altından çıkarılıp ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)