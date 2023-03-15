Cambaz Lale Orta ip üstünde

Hakem atamaları yapay zekadan çıkıyor anladık. Federasyon başkanı bunu titizlikle istiyor onu da anladık. Ancak yapay zekaya verileri girme görevinde başarısız diyerek yollanan, Sabri Çelik ve kuruluydu. Onların kafalarına göre girdiği veriler başarısız bulunduğuna göre o yapay zeka TFF başkanı tarafından hala nasıl kabul görüyor anlamak mümkün değil! Bu durumdaki yapay zekayı zorunlu olarak kullandırılan Lale Orta MHK’sinden TFF başkanı nasıl başarı bekliyor? Sayın Orta ve ekibine haksızlık yapılmış olmuyor mu?

Bu durumda MHK’nin sayın başkanı Lale Orta’nın eli kolu bağlı orada oturmasının anlamını da çözemedim. Size TFF başkanı inisiyatif verecek kadar güven duymadığına göre yapmayın bu işi. Onurunuzdan daha mı önemli MHK’de olmak?

Ayrıca Lale Orta Hanım istenmeyen, yetersiz, yeteneksiz, eski hakemleri sahaya sürmekle bir cambaz gibi adeta ip üstünde oynuyor. Dilerim bu hakemler nedeniyle ip üstünde de ağlamaz sayın Lale Orta… Gerçekte federasyon başkanına resti çeken, genç hakemlere maçları veren, yakaladığı rüzgarla pupa yelken giden, herkesin özlemle beklediği bir başkan olmalıydı Lale Orta. Koltuk sevdasına bir fırsat daha kaçtı sanırım!

Haftanın en dikkat çeken pozisyonu İstanbulspor-Sivasspor maçında yaşandı. Halil Umut Meler pozisyonu yakından gördüğü halde bariz penaltıyı ancak VAR uyarısı ile verebildi! Burada Meler’e ancak kocaman bir “YUH” denir. Meler’in Gradel’e çıkardığı kırmız kartı Rıza Hoca gibi biz de anlayamadık.