Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret ve EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenlenen ‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nin (EDU-CARE) kapanış konferansına katıldı. Bakan Bilgin, çocuk bakımında emeğin, sigortalı olarak sistemin içinde yer almasının önemine değinerek, “Hem emeği istihdam içine çeken hem de çalışan annelerin temel sorunlarından birinin çözümüne yönelik bir proje. Modelleşme süreci çok karmaşık sorunları da beraberinde getiren bir süreç. Türkiye bu yolda giderek daha da ilerleyecektir. İstihdam bizim için çözülmesi gereken önemli bir mesele. İstihdam probleminin çözümünün temel siyaseti büyümeyi sürdürmek, artırmak. Türkiye bu konuda dünyada olumlu yönde ayrışarak yoluna devam ediyor” dedi.

Bakan Bilgin, sanayi büyüme oranlarının açıklandığını anımsatarak, “Dün sanayide büyüme oranları açıklandı; Türk sanayisi halen büyüyor. Bizim her yıl en az 1 milyonun üzerinde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım. Bunun için de Türkiyenin sanayiye yönelik büyümesi lazım. Bunları gerçekleştirerek Türkiyenin yoluna davam edeceğine inanıyoruz. Bu anlayış ile yolumuza devam edeceğiz. Ekonomiyi büyütürken karşılaşacağımız küçük ölçekli sorunları da göz ardı edemeyiz” diye konuştu.

‘BU AY YASAL OLARAK İMZALAMAMIZ LAZIM’

Bakan Bilgin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilgin, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, “Asgari ücret önemli bir kurumdur. Yapılan eleştirileri inceliyorum. Asgari ücret diğer ücretle çalışanların da ücretlerinin yukarı tırmanmasını sağlar. İnanıyorum ki bugünkü toplantıdan belli bir uzlaşma sağlayarak, asgari ücretliyi rahatlatacak bir ücrette anlaşma sağlayacağız. Bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Bu defa da geniş bir uzlaşma ile bunu yapacağımıza inanıyorum. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.

‘TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ’

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesi ile ilgili ise “EYT’de teknik sorun ile yaş arasında nasıl ilişki kuruldu, bilmiyorum. Teknik sorun, kayıtlarla ilgili sorunlar. Sorunların çözüldüğünü söylüyorum. Bir sorun var değil. Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz” diye konuştu. (DHA)