Çalışanı koronavirüs pozitif çıkan otel karantinaya alındı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir çalışanında koronavirüs tespit edilen otel, karantinaya alındı, sağlık ekipleri, filyasyon çalışması başlattı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesindeki bir otel personeli rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Hastalığa dair bazı semptomalar göstermesi üzerine otel çalışanına Covid-19 testi yapıldı. Çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 6 katlı otel; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, karantinaya alındı.

Polis ekipleri de giriş-çıkışı kapatılan otel binası önünde nöbet tutarken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Karantinaya alınan otelde 4ü çalışan 3ü müşteri, toplam 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

VALİLİK DUYURDU

Bu arada karantinaya ilişkin Trabzon Valiliğince yapılan duyuruda, Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 04.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla, ilçenin Söğütlü Mahallesinde faaliyet gösteren otel, 04.02.2021 tarihinde saat 21.30 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır denildi. (DHA)