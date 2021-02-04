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Çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Frans0’anın başkenti Paris’te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Paris’in merkezi iş alanı La Défense’de kimliği belirsiz bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis, kalabalığın arasına karışarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma başlatan polis, olayın terör olayı mı, yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.  (DHA)

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Çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
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