Çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Frans0’anın başkenti Paris’te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Paris’in merkezi iş alanı La Défense’de kimliği belirsiz bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis, kalabalığın arasına karışarak kaçmaya çalışan şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturma başlatan polis, olayın terör olayı mı, yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor. (DHA)
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