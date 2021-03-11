Çaldığı cins köpekleri satmak isterken yakalandı

Konya’da çaldığı pomeranian boo ve yorkshire cinsi köpekleri sosyal medya üzerinden 30 bin liraya satmaya çalışan kadın, alıcının polis ekipleri olduğunu buluşma noktasında öğrendi. 2 köpeği çalan kadın gözaltına alınırken, Çakıl ve Efe ailesine yeniden kavuştu.

Meram ilçesinde yaşayan Aygül Pınarlar, iki gün önce pomeranian boo ve yorkshire cinsi iki köpeğinin evinin bahçesinde olmadığını fark edince, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, isimleri ‘Çakıl’ ve ‘Efe’ olan cins köpeklerin bir kadın tarafından sosyal medya aracılığıyla satışa çıkarıldığını tespit etti.

Şüpheli F.O.’yu telefonla arayan polis ekipleri, alıcı gibi davranarak köpeklerii 30 bin liraya almak için anlaştı. F.O., köpekleri satmak için belirlenen buluşma noktasına geldiğinde polis ekiplerince yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen F.O., köpekleri başıboş gezerken bulduğunu ileri sürdü. Köpekler, sahibi Aygül Pınarlara teslim edildi. (DHA)