Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı
Haberler Gündem

Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı

Bursa’dan çaldığı araçla kaçtığı İnegöl ilçesinde ters yöne giren Serkan A. (39), ilçe emniyet müdürüne yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye ayrıca, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Osmangazi ilçesinden 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalan Serkan A., araç sahibinin şikayetiyle polis ekiplerince takibe alındı. Şüphelinin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden İnegöl ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Araç, Atatürk Bulvarı’nda ters yönde seyrederken İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu.

Gözaltına alınan Serkan A., işlemleri için emniyete götürüldü. Serkan A.’ya ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3üncü kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 675 TL olmak üzere toplam 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı
Gündem