Çakmaklık kısmından tutuşan minibüs alev alev yandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde park halinde bırakılan minibüs, çakmaklık kısmından çıktığı öne sürülen yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Plaj Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün park halinde bıraktığı 54 AFY 033 plakalı midibüsten bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Dumanı gören kişiler yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti.

İsmi öğrenilemeyen minibüs sürücüsü de yangını söndürmeye çalıştı. Yangın söndürme tüpleriyle söndürülen minibüste maddi hasar oluştu. Yangının, minibüsteki çakmaklıktan çıktığı öğrenildi.

(DHA)