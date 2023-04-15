Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: “Çok ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım maça başlangıç şeklimiz. İlk 15 dakikada iyi ataklar gerçekleştirdik. Bireysel hatalar için daha fazla çalışmamız gerekiyor” dedi.

Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Kayserispor, konuk olduğu Galatasaray’a 6-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çağdaş Atan, “Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çok ağır bir mağlubiyet aldık. Konuşabileceğimiz tek kısım maça başlangıç şeklimiz. İlk 15 dakikada iyi ataklar gerçekleştirdik. Bireysel hatalar için daha fazla çalışmamız gerekiyor. 1-0’dan sonra Galatasaray’ın kalitesi çok fazla ağır bastı. Burada seyirci ile beraber çok iyi bir atmosfer oluşturuyorlar. Çok coşkulu oynuyorlar. İkinci yarıya çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Skoru korumaya çalıştık. Oyuncularım müthiş bir sezon geçiyorlar. Arada böyle şeyler olabilir. Bizim şimdi ayağa kalkıp, çarşamba günkü Kasımpaşa maçına konsantre olmamız gerekiyor” diye konuştu.

“FENERBAHÇE MAÇINDA ROTASYON YAPMADIM”

Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynadıkları maçta rotasyon yapmadıklarını ifade ederek, “As kadroya yakın bir kadro ile oynadım. Bütün kupa maçlarında ikinci kaleciyi oynatıyorum. Cenk’e kupada finale kadar da gitsek seni oynatacağım dedim. Bunda büyütülecek bir şey yok. Rotasyon yapmadım. Fenerbahçe maçında ideale yakın, her zaman oynadığımız kadro ile oynadım. Fenerbahçe maçında rotasyon yaptığımı kim, nereden nasıl düşündü bilmiyorum” şeklinde konuştu.

“TRANSFER YAPMADAN BİZ DE SAHAYA 9 YABANCI İLE ÇIKABİLİRDİK”

Yaşanan deprem felaketinin ardından bütün takımların 9 yabancı ile oynamasına karşın Kayserispor’un 8 yabancı ile oynamak zorunda olduğunu kaydeden Çağdaş Atan, “3’üncü Türk’ü bulabilmek için maç planındaki ideal kadrodan bir eksik oyuncudan feragat oynamak zorunda kaldık. O hak bize tanınabilir miydi, bilmiyorum. Transfer yapmadan biz de sahaya 9 yabancı ile çıkabilirdik. Sezon başına çok mağdur olduk. Bugün sahada daha güçlü sağlam bir takımla 11’imiz olabilirdi. Diğer takımlara verilen hak bize ve Giresunspor’a verilmedi. Sezon başından beri eşit şartlarda mücadele edemiyoruz” dedi. (DHA)