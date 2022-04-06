Cadı kazanı

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük kural hatası, verdiği vermediği çokça yanlış kararlarla gerçekten zorda kaldı. Sanırım hala uyuyamıyor ve işe gidemiyordur. Sokakta çocuklar bile dalga geçiyordur. Bu durumun sorumlusu Zorbay Küçük olduğu kadar, onun göğsüne hazır olmadan FIFA kokartını takıp, hatalar yapmasına rağmen zor maçlara peş peşe vererek kendi emelleri uğruna harcayan MHK’dir. Bu iş bilmez, beceriksiz, liyakatsiz, ortalığı Cadı kazanına çeviren MHK başkanından kurtulmadıkça hakemlik yerden kalkmayacak.

Galatasaray-Karagümrük mücadelesinde bir Ali Şansalan klasiği izledik. Maçın hemen başında verdi penaltıyı! Galatasaray’a kurtardı kendini. Şansalan’ın sahada artık doğru dürüst hakemlik yapması gerekiyor. Alanya-Rize maçında H.Umut Meler olmayan penaltıyı çaldı sonra da VAR’dan ofsayt verdi. İyi ki ofsayt vardı. Türkiye’nin şimdilik bir numaralı hakeminin düştüğü hal bu!

Hatay-Adana DS. müsabakasında M.Kürşat Filiz, Adanalı oyuncunun ceza sahasında yaka paça düşürülmesinde VAR ekranına uzun uzun bakıp ne düşündü de oyunu devam ettirdi anlaşılamadı.

Giresun-Sivas maçındaki Arda Kardeşler’in hakemliğinin hala oturmadığını gördük.

Atilla Karaoğlan, Yasin Kol, S.Barış Saka, Y.Kemal Uğurlu ve Erkan Özdamar ise gayet başarılıydılar.