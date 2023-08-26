Cadde ortasında bir kadını öldürüp, parkta intihar etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Selami Şahin, cadde ortasında Yıldız Çınar isimli kadını tabancayla öldürüp, aynı ilçedeki bir parkta başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi , Hürriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye motosikletle gelen Selami Şahin, henüz bilinmeyen bir nedenle Yıldız Çınar isimli kadına tabancayla ateş etti.

Mermilerden biri başına isabet eden ve kanlar içerisinde yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çınar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çınarın cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

PARKTA İNTİHAR ETTİ

Yıldız Çınarı öldüren Selami Şahin ise olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra aynı ilçede bulunan Meşelik Parkında tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Şahin de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahinin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)