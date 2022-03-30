Bypass sonrası cinsel yaşam nasıl olmalı?

Kalp ameliyatı sonrası cinsellik değil aşırı heyecan, yorucu fiziksel aktiviteler ve cinsel gücü artıran ilaçlar tehlikelidir…

İlaç kullanmamın sakıncası olur mu?

SORU:

61 yaşındayım ve sertleşme sorunu yaşıyorum. Altı ay önce bypass oldum, bir damarıma stent takıldı. Cinsel gücü artıran ilaçlardan kullanabilir miyim? B.S./ Balıkesir

CEVAP:

Böyle bir ameliyat sonrası ağır sporlar yapmak hızlı merdiven çıkmak, sert hareketlerden kaçınmak gerekiyorsa cinsel aktivite de aşırı yorucu ve zorlayıcı hareketlerden kaçınmak, kendini yirmi yaşında gibi görmemek gerekir. Ameli­yat olan erkek ve eşi genital seks yerine mevcut sağlık durumuna uygun daha çok dokunma ve hazza odaklı bir cinsel ilişki tarzı benimserse hiçbir sorun yaşamaz. Bununla birlikte sonradan bir sıkıntı yaşamamak için cinselliğe başlamadan önce bu ihtiyacı doktorla konuşup onun önerdiği şekilde yaşamak uygun olacaktır. Cinsel yaşantınızı yeni durumunuza uygun bir şekilde yeniden yapılandırmak için bir uzmandan profesyonel destek alabilir, güvenli cinselliğe geçiş yapabilirsiniz.

Partnersiz ve online terapi mümkün mü?

SORU:

40 yaşındayım, eşimden bir yıl önce erken boşalma nedeniyle boşandım. Şimdi bekarım ve işim gereği yurt dışın­dayım. Acaba partnersiz erken boşalma tedavisi yapılır mı, online olmasının bir sakıncası olur mu? Ç.E./ Katar

CEVAP:

Erken boşalma erkek cinsel işlev bozuk­lukları arasında en fazla görülen tedavide başarı oranı en yüksek cinsel işlev bozuk­luğudur. Psikiyatrik ilaçlardan depresyon ilacı cinsel isteği azaltarak boşalma süresini uzatabilir ama bu hiçbir zaman bilinçli bir boşalma denetimi olmadığı için ilaç bırakıldığında ilaç öncesi döneme dönülür. Boşalma denetimi bunu isteyen her erkeğin kaç yaşında olursa olsun sonradan öğrenebileceği bir beceridir. Bu beceri bir partner ilişkisi olmadan da öğ­renilebilir olmakla beraber genellikle dü­zenli bir partner ilişkisinin olması tercih nedenidir. Diğer psikoterapiler gibi cinsel terapinin de yüz yüze yapılması terapi verimliliği için önemli olmakla birlikte günümüzde online terapi de çok kullanılır bir yöntem olmaya başlamıştır. Uygula­nan teknik ve yöntemler her ikisinde de aynıdır ve benzer sonuçlar vermektedir.

Eşimle neden böyle bir sorun yaşıyoruz?

SORU:

5 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle cinsel anlamda bir türlü uyum sağlayamadım. Eşimde cinsel isteksizlik bende erken boşalma sorunu var. Her konuda anlaşmamıza rağmen neden böyle oluyor, bize ne önerirsiniz? S.A./ Adana

CEVAP:

Evlilik cinsellik ayrı şeyler olmasına rağmen genellikle bir arada anılır. Çünkü evlenme­nin amacı yasal sınırlar içinde toplumunda onayıyla bir aile olup cinsellik yaşamak, çocuk yapmak ve insan neslinin devamı­nı sağlamaktır. İyi bir evlilik ilişkisi cinsel sorunları aşmaya, doyumlu bir cinsel yaşam da evlilikteki sorunları çözmeye yardım­cı olur. Birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Hangisinde sorun varsa diğerini de bozmadan mutlaka profesyonel destek alarak çözülmesi gerekir. Sizin durumunuzda uyumlu bir evliliğiniz olduğunu söylüyorsanız, bununla birlikte cinsel sorunları çözmek için bir şey yapmazsanız zamanla evlilik uyumu da bozulabilir. Evlilik doyumunun sürmesi ve sağlıklı bir cinsellik yaşamak için bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.