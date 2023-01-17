Buzla kaplı Çıldır Gölü’ne gelen turistler eğlenceli zaman geçiriyor

Ardahan-Kars illeri arasında bulunan ve yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü’ne gelen turistler farklı aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor.

Gölün Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelerek atlı kızak gezintisi yapan turistler, piknik yapıp halay çekti, buz pateni kaymanın ve badminton oynamanın keyfini çıkardı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, Çıldır Gölü’nün bölge için çok önemli bir değer olduğunu söyledi.

Daha önce buz üstünde yürüyüş etkinliği düzenlediklerini anımsatan Demir, çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgede görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

“Bu yıl yabancı turistler dikkati çekiyor”

Gölün donmaya başlamasıyla bölgede her gün yoğunluk yaşandığına vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

“Özellikle buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaştığı kıyı kesimlerde vatandaşlar kızak ve benzeri etkinlikler ile bunun keyfini yaşıyor. Bu yıl yerli turistlerin yanı sıra yabancılar da dikkati çekiyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu nedenle yerel yönetimler olarak bize düşeni, yani Çıldır’ın tanıtımı için ne gerekiyorsa yapmanın gayretindeyiz.”

Avustralya’dan ailesiyle Çıldır’a gelen Recep Demir de Türkiye’ye her yıl geldiğini belirterek, “Bu yıl ise Çıldır Gölü’nü tercih ettik. Burası gerçekten harika bir yer. Çok beğendik. Gelmemize değdi” dedi.

Atlı kızakçı Birol Kaya ise bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste atlı kızak keyfini yaşattığını ve Çıldır’ı tanıtmanın gayretinde olduklarını ifade etti.

(AA)