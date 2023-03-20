Buzdolabına zulalanmış 81 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır’da bir kamyonun kasasındaki 2 buzdolabının içine gizlenmiş 81 kilogram skank ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır’dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, bağlantılı oldukları değerlendirilen bir kamyon ve bir otomobil Pirinçlik mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.

Ev eşyaları bulunan kamyonun kasasında yapılan aramada 2 buzdolabı içerisine zulalanan 81 kilogram skank ele geçirildi.

Operasyonda, F.A, O.S, Y.S. ve E.A. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, “uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı. (AA)