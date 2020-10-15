Büyükşehirlerde yaşayanlar mutsuz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin en mutlu 20 kenti listesini yayınladı.

TÜİK’in verilerine göre nüfus, ticaret, sanayi ve yapılaşmanın yoğun olduğu büyük şehirlerde yaşayanlar küçük şehirlere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor.

Listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi Karadeniz’in cennet köşelerinden Sinop kenti yer aldı.

Mutluluk düzeyi yüzde 77.66 olan Sinop’u, yüzde 76.43 ile Afyonkarahisar izledi. Bayburt yüzde 75.91 ile Türkiye’nin en mutlu üçüncü kenti olurken, Kırıkkale yüzde 75.48 ile listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Megakent İstanbul, 81 il arasında yüzde 58.4 ile 50’nci, İzmir yüzde 58.24 ile 51’inci ve başkent Ankara yüzde 56.23 ile 64’üncü sırada yer bulabildi.

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