Büyüklük sözde kaldı

Çok büyük futbol sürprizi olmazsa (Bence olmaz) Trabzonspor, 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu’nu şampiyonlukla tamamlayacak. Elbette büyük bir başarı. Şimdiden Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’yı tebrik ederim.

Trabzonspor’un başarısıyla birlikte olumsuz anlamda bizlere birçok ilki yaşatan 3 büyüklerdeki yıkımı da görmezden gelemeyiz. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri sınıfta kalmalarıyla birlikte bir büyük kulüp ne kadar bu kadar kötü yönetilebilir bizlere gösterdiler!

Neredeyse lig şampiyonluğunu kutlama törenlerini unutan Fenerbahçe, hem Cimbom’un hem de Kartal’ın yerlerde süründüğü bu dönemi avantaja çevirmeliydi. Son 6 yıl içinde 3 lig şampiyonluğu bulunan Beşiktaş’ın kredisi var. Keza 2 kez ipi göğüsleyen Galatasaray’ın da öyle… Fenerbahçe’nin kabul edilebilir yanı yok. Üzgün olan taraftar, kızgın olmakta da haklı.

Beşiktaş’ta ‘Özkaynağa dönüş’ projesi Önder Karaveli’yle birlikte hayata geçirilmek isteniyor. Çok güzel, Türk futbolu için devrim niteliğinde bir adım olacaktır. Başkan Çebi ile yönetim, bu konunun üzerine titriyor. Kaybedilen bir sezonda futbolcular kazanmak hem de Türk futboluna yeni isimlerle katkıda bulunmak milli bir duruş olacaktır.