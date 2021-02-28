Büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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Büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa’da bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri büyük yangına müdahale etti.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Caddesi’nde bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye İstanbul-Bursa Yolu üzerinde bulunan bir araç hurdalığında patlama sesi ve ardından yangın meydana meydana geldi. Alevlerin hurdalığı sarmasıyla ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler Bursa’nın pek çok yerinden görüldü. Gökyüzü kara dumanlarla kaplanırken, İstanbul-Bursa Yolu Caddesi, trafiğe kapatıldı.

(İHA)

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Büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
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