Milletçe ne güzel de sevindik…

Cumhurbaşkanımız o ünlü ve fakat ünlü olduğu kadar da edepsiz mektubu sahibine (Trump’a) sessiz sedasız iade etti…

Gerçi mektubun geri verildiğini gören yoktu ama olsun…

Koskoca Cumhurbaşkanı “yalan” söyleyecek değil ya…

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Tamam…

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Başları bandanalı, kollarında dövmeler olan 70 kadar kişi Kabataş’ta başörtülü bacımızın üstüne işediler” dediğini duymuştuk…

Aynı günlerde Kabataş’taki camiyi alkollü CHP’lilerin bastığını dinlemiştik kendilerinden…

Ve fakat…

Sonradan, öyle bir şey olmadığını da öğrenmiştik…

Ancak…

Bu mektubun iadesi olayı o “işeme ve alkollü cami basma” olaylarına benzemez ki abi…

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Hazırlıklı olun…

Yakında şöyle bir haber yayımlanabilir Amerikan medyasında…

“Büyük skandal!.. Başkan Trump’ın da Clinton gibi, bir stajyerin konuşma özgürlüğünü kısmak için ağzını şeyiyle kapattığı…..”

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Ve bir başka haber…

“Oval Ofis’te bulunan ve üzerinde, ağzı Trump’ın şeyiyle kapatılan stajyer Miss falancanın ruj izleri olan kağıdın, Başkan Erdoğan’ın Trump’a iade ettiği mektup olduğu iddia edildi”…

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Çok mu abarttım?..

Hayal gücüm çok mu yüksek?..

Tamam abi, siz varın inanmayın…

Ama…

Dediklerim çıkınca da çenemden duramazsınız bilin…

İYİ Kİ ŞU İCRA MEMURLARI VAR…

2019 Ocak-Ekim arasında 1 milyon 200 bin kişi krediler yüzünden icralık oldu…

Toplam icra dosyası 21.3 milyona çıktı…

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Harika bir haber çünkü…

İcra memuru ve alacaklı avukatı, polislerle birlikte evi basınca ne alacak?..

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon, ütü v.s…

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Bu eşyalar haczedilince ne olacak?..

Tabii ki borçlu elektrik tasarrufu yapacak…

Ve…

Eşyaları haczedilen borçlu, bir aylık elektrik tasarrufundan dolayı cebinde kalacak parayla icra dairelerinden birine gidecek…

Oradan kendisine belki de daha yeni model ve sudan ucuz fiyatlarla buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, ütü ve bulaşık makinesi falan alacak…

Hatta cebinde bir miktar para bile kalacak…

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İyi ki şu icra memurları ve alacaklı avukatları var…

Onlar olmasa halkımız perişan olur valla…

BEN DANIŞMAN OLSAYDIM EĞER…

Sayın asrın lideri Başkanım…

Eğer danışmanınız olsaydım size derdim ki:

“Lütfen Trump ve Putin’in zatıalinize gösterdikleri sevgi ve ilgiye güvenmeyin…

Bunlar sizin gibi muhteşem devlet adamı değil açgözlü iki siyaset taciridir”…

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Çünkü saygıdeğer Başkan’ım…

Bu iki siyaset tacirine kapıyı bir kez araladınız mı, sonuna kadar açmak zorunda kalırsınız…

Elinizi verdiniz mi kolunuzu da kaptırırsınız…

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Keşke beni gazetemden kovdurmak yerine kendinize danışman yapsaydınız…

Size de yazık oldu bana da yazık oldu valla…

ŞU BİZDEKİ ŞANSA BAK BE ABİ…

17 yıl öncesine kadar ne uluslararası savaş korkumuz vardı…

Ne de beka sorunumuz…

AKP bir iktidar oldu abi…

Her sabah:

“Acaba yarın hangi ülkeye savaş ilan edeceğiz” ya da…

“Acaba yarın hangi ülke bizi işgale kalkışacak” endişesi ile uyanıyoruz…

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Ben böyle şansın taaa içine…

Şeydeyim…

Tüküreyim yani…

BU YAVAŞ DA ÇOK OLUYO AMA…

Mansur Yavaş, 200 günlük bütçe gerçekleşmesini açıklamış…

Yedi ayda 387.8 milyon TL fazla…

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Mucize Bakan bu haberi duyunca kıskanacak tabii ki kardeşim…

İşte o zaman çok kötü olacağız…

Neden mi?..

Çocukken bize, kıskanan erkek çocuklarının pipisinin şişeceği söylenirdi de ondan…

KARIŞTIRIYORUM VALLA…

IQ’um ayakkabı numaramdan küçük olduğu için midir nedir…

S-400’ler kimindi Patriot’lar kimin karıştırıyorum…

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Sonunda çözüm buldum:

S-400’lere “Reis” diyorum…

“R” ile başladığı için Rus malı olduğunu anlıyorum…

Patriotlara ise Albayrak…

Amerika “A” ile başlıyor ya…