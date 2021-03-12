Büyük resme bakmalıyız

SEZON devam ederken, bir kulüp yönetimi böyle bir karara imza atıyorsa bunu iyi irdelemek gerekir. Geldiğinden beri yaptıklarına bakınca Belhanda, Galatasaray’a bir şey vermedi. Yıllık 3.3 milyon Euro’dan fazla garanti ücret alan bir futbolcunun 28 maçta 8 gol, 3 asistlik performansı için başarılı diyemeyiz. Kaldı ki, bu sezon en çok gol attığı dönemi geçiriyordu.

Bireysel bakmayıp büyük resmi görmeye çalışalım. Son yaşanan olaylar bize ayrıca Türkiye’de transfer politikasının yanlışlığını bir kez daha hatırlattı. Yabancı futbolcuda sadece performansı değerlendiriliyoruz. Avrupa’nın aksine iş ahlâkı, disiplini, yaşam tarzı gibi durumlarına ise hiçbir şekilde bakılmıyor. Belhanda kararı alınırken kendisine danışılıp danışılmadığı konusunda Teknik Direktör Fatih Terim’in mutlaka bir açıklama yapması gerekiyor.

Gelelim stat zemini konusuna. Sahanın bakımını da mı Terim’in yapması gerekiyor? Zeminle ilgili bir sürü insan çalışıyor ve kulüpten maaş alıyor. Terim, saha içi ile mi ilgilenecek yoksa ayrıca kulübü de mi yönetecek? Tamam, Belhanda bir fatura ödeyip gitti. Zemin konusunda sorumluluğu bulunanların da mutlaka hesap vermesi gerekmiyor mu?