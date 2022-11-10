Büyük Önder Atatürk Dolmabahçe’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürkan, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Albay Cenk Yay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Atatürk Kültür ve Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız’ın kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı. Törende CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da yer aldı.

Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Törenin ardından ziyarete açılan odayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kulüp temsilcileri de ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Tören saatine yaklaşırken, 7’den 70’e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu kortej Dolmabahçe Sarayı’na yürüdü.

Bazı vatandaşlar Atatürk’ün yatağı ile çevresine çiçeklerini bıraktı.

Kimi vatandaşlar Atatürk’ün yatağının önünde dua okurken kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı. (AA)