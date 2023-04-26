Büyük kumar

Siyasette çok konuşulan, “Nereden nereye” diye bir söz vardır. İşte bu söz tam da Trabzonspor’u anlatıyor. Geçen sezon şampiyon olmuş ve hatta üstüne kadrosuna takviyelerde yapmış olan Fırtına, bu sezon adeta yerlerde sürünüyor. Gelen yeniyor, giden yeniyor. Berabere kaldığında ise seviniyor. Belki de ligin boyu biraz daha uzun olsa küme düşme potasına bile girebilir. Ben şu an ki kadroya maalesef, “ENKAZ” diyorum. Avrupa’da piyasası olan futbolcular bile dibe vurmuş durumdalar. Abdullah Avcı ve ekibine nasıl şampiyonlukta pay çıkartıyorsak bu enkazın da en büyük sebebi onlardır. Bana göre bu enkazı yani Trabzonspor’u yeniden ayağa kaldıracak olan yerli bir teknik adamdı. Ancak başkan akıl almaz bir ücret karşılığında kurtarıcı olarak düşündüğü boşta yani uzun süredir işsiz olan Hırvat Bjelica’yı getirdi takımın başına koydu. Bana göre çok büyük bir kumar oynadı. Gerçi kumarın kazananı olmaz ama bakalım başkan kazanacak mı?

Gelelim asıl meseleye. Aldığım duyumlara göre Trabzonspor’un kadrosunda tamamına yakını yenilenecek. Öncelikle kendiliğinden gidecek olanlar var. Gidenlerin hemen hemen hiç birisine dur denilmeyecek. Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar ile birlikte Hamsik ilk ayrılacak olanlar. Üç milyon Euro’ya transfer edilen Enis Bardhi ile birlikte 2.2 milyon Euro maaş alan Marc Bartra da yolcular kervanında. Bakasetas Almanya, Bruno Peres ise Brezilya için hazırlık yapıyorlar. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gelecek olan teklifleri değerlendirecekler. Bal yapmayan arı misali olan Umut Bozok talibi çıkarsa satılacak. Diğer santrafor Gomez de bir an önce kaçmanın yollarını arıyor. Trabzonspor’da kadro hemen hemen tamamen yenileniyor. Tabii ki biraz sancılı olacak ama, olacak. Hazırlanın yeni kadro çoğunlukla Hırvat asıllı oyunculardan oluşacak. Yani Trabzonspor’a Hırvat ekolü geliyor. Yeni başkan, yeni teknik direktör ve yeni bir kadro. İnşallah bir 38 yıl daha beklemeyiz.