Sosyal medyada ve haber kanallarında arzı endam eden finans uzmanları(!):

Mehmet Şimşek’in görevi kabul etmeden önce…

Yabancıya (Küresel yatırımcıya):

Kur ve faiz garantisi verdiğini iddia ediyorlar…

★

Bu olabilir mi?..

Bence olmaz…

Olmasına gerek de yok…

Eğer Mehmet Şimşek…

Ve…

Hafize Gaye Erkan:

Küresel yatırımcının hangi şartlarda gelebileceğini halen bilmiyorlarsa…

Görevi kabul etmeleri hiç de ahlâkî olmamalı…

★

Kaldı ki…

Sıcak para için gelecek olan küresel (Ya da yerli/millî) yatırımcının…

1 doları 19’dan değil de…

Devalüe olmuş (25 liradan) kurdan bozdurması:

Yeter mi?

★

Yetmez…

En az 9 ay (Yerel seçimlere kadar) dolar kurunun:

25 lirada sabitlenmesi şart…

★

Öyle ya…

1 milyon dolar bozduran bir küresel yatırımcı…

Yıllık %48 faiz ile…

25 milyon lira mevduat yapar…

★

9 ay vade sonunda…

9 milyon lira faiziyle birlikte parası:

34 milyon liraya yükselir…

Çıkmak isterse (Ki seçim sonrasına kalmak istemeyecektir…).

Ve…

1 dolar da 25 liraya sabitlenmişse…

Bankadaki 34 milyon lirasıyla:

1 milyon 360 bin dolar satın alıp gidecektir…

★

Sonuçta…

Şimşek-Erkan ikilisi ülke ekonomisini batırmadan yüzdürmüş olacakları için (Büyük ihtimalle):

İzmir, Trakya ve Güneydoğu şehirleri hariç bütün şehir belediyelerini:

Erdoğan’ın genel başkanı olduğu AKP kazanacaktır…

★

Ya sonra?..

Ne olacak ondan sonra?..

★

Daha önce birkaç kez anlattığım:

Büyük kıyamet kopacak…

Ne yazık…

Ve görünen o ki:

Böyle olacak…

★

Böyle olmaması için…

Bankaların…

Yapılacak TL mevduatlara:

“En az 1 yıl” vade ve…

Vadesinden önce bozdurulursa…

“Vadesiz mevduat” muamelesi gösterileceği şartını koymaları gerekir…

★

O zaman da…

Küresel yatırımcı (Sıcak paracı) o şartı kabul etmeyecektir…

★

Sözümün özü canlarım:

Bütün mesele…

Ve eğer yapıldıysa…

Veya yapılacaksa pazarlık:

İşte bu konuda olacaktır…

★

Zira…

Yerel seçimlerden sonra…

Hem TL çok yüksek oranda devalüe edilecek…

Ve hem de …

1.faiz oranları olağanüstü yükselecektir…

Günün sözü

Zengine para veren…

Denize: Su götürür:

Sonu felâkettir

Bir ekonomide fiyatları arz/talep dengesi belirler…

Bu demektir ki:

Bir mal ve hizmetin fiyatını:

Emir komutayla belirleyemezsiniz…

★

Para…

Döviz…

Faiz…

Ve…

Emek de:

Fiyatları olduğuna göre…

Bir mal veya hizmettir…

★

Haliyle…

Bu dört ürünün fiyatını da:

Arz/talep belirler…

★

Emek reel sektörün konusuyken…

Faiz, para ve döviz:

Merkez Bankalarının konusudur…

★

Türkiye’de halen kamunun ürettiği:

Mal ve hizmetlerin…

Paranın…

Dövizin…

Faizin…

Ve…

Emeğin fiyatlarını da ne yazık ki…

Piyasalar değil:

Siyasal iktidar belirliyor…

★

Bu kafayla piyasa ekonomisi olmaz…

Olsa olsa:

Tek adam ekonomisi olur ki:

Uygulanan ülke ekonomisi ve halkı için:

Felâkettir…

Patronların adları değişecek

Dolar kuru 25 lirada kalırsa:

Arz/talep kanunu çöpe mi atılacak?..

Yoksa…

“Sıcak Para” olarak gelen dövizler:

Cari açığı kapatmada mı kullanılacak?..

★

Arz/talep kanunu çöpe atılamayacağına?..

Ve…

İthalât yapamazsak…

Hem ihracat…

Hem de…

İç piyasa için:

Mal ve hizmet üretimi aksayacağına göre…

Bir taraftan yüksek enflasyon yaşarken…

Diğer taraftan ihracat gelirleri iyice düşecek…

★

Dış borç ödemesi yapılamayacak…

Dış borçlar yine:

İki tekerlekli bisiklet çevirerek ayakta kalma metoduyla çevrilecek…

★

Ya pedallar çevrilemezse?..

Bisikletçi düşecek…

Yani:

Özel sektördeki pek çok sanayi şirketi:

Dövizle borçlandıkları bankalar aracılığıyla:

Küresel sermayenin eline geçecek…

★

Endişe etmeyin…

Ekonomide çarklar yine dönecek…

Ama…

★

Varlık Fonu’na bağlanmış pek çok devasa “Yerli ve Milli şirket” başta olmak üzere…

“Çöp” haline gelmiş özel sektör patronlarının adı:

“Ali, Veli, Berk, Berke” falan iken:

“Hans, George, Thomas, Vitali” filen olacak…

Kandırmaca

Bir yanda, orta gelir grubuyla alt gelir gruplarının ömür boyu sahip olamayacakları milyonla anılan banka mevduatları…

Ve konutlar…

Diğer yanda…

Milyonlarca alt ve orta gelir sahibi seçmenin oylarıyla seçilmiş iktidar…

★

Ve…

İktidar:

Kamunun ürettiği mal ve hizmetin:

Faizin…

Dövizin…

Ve emeğin fiyatını belirliyorsa…

O ekonomide:

Adil gelir dağılımından söz etmek…

Kandırmacadan başka bir şey değildir…

Kaybetti

Fatih Erbakan dedi ki:

“Nenelerimiz 14, 15, 16 yaşlarında evlenmiş, mutlu yuva kurmuşlar.

15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası da geçerlidir…”.

★

Bu kişi…

Ülkeyi 100 yıl ileri taşımak isteyen değil…

Nenelerinin yaşadığı 150 yıl geriye götürmeye meraklı…

★

Bu kafa…

Alkışlanmayı asla hak etmeyen…

Haddini bilmediği için…

Haddi bildirilmesi gereken:

Laik cumhuriyet düşmanı kafadır…

Günümüz Josephus’ları

,

Titus Flavius Josephus adını duydunuz mu?..

Ya da…

Doğumda kendisine verilen ismiyle:

Yosef ben Matityahu Josephus…

★

Yaklaşık 2000 yıl kadar önce yaşamış bu askerî lider…

Günümüzde…

Rusya’da Putin’e karşı ayaklandığı “iddia edilen” Wagner paralı asker grubunun komutanı Yevgeniy Prigojin’in karşılığı olarak tanımlanabileceği gibi…

★

Josephus siyasette:

Mehmet Ali Çelebi…

Sinan Oğan…

Abdüllatif Şener…

Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerle özdeşleştirilebilecekken…

★

Medyadaki karşılığı ise:

Yiğit Bulut…

Hulki Cevizoğlu…

Nedim Şener olarak gösterilebilir…

★

Kısacası canlarım:

Josephus adı alegoride:

“Bencil hesapları için yanında durduğu kişileri kolayca satabilen birileri” için kullanılır…

Dünün tweeti

Emre Kongar

@emrkongar

İyi bir toplum bilimci olmak için, mutlaka iyi iktisat bilinmesi gerektiğine inanıyorum.

İktisadı; Sadun Aren, Besim Üstünel, Aydın Yalçın, Cahit Talas, Nejat Bengül gibi çok iyi hocalardan okudum.

Enflasyona Alışamadım!

SİZ ALIŞABİLDİNİZ Mİ?