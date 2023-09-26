Büyük kayıp

Rakiplerin kazandığı haftada, Beşiktaş galibiyetini de taçlandırmak isteyen Trabzonspor, Hatayspor karşısına kazanmak zorunda olduğu bir maça çıktı. İlk yarı boyunca sakin sahaya iyi yayılan fakat 44. dakikaya kadar pozisyon üretemeyen bir Trabzon izledik. Hatay ise ev sahibi olarak maça daha istekli ve mücadeleci bir o kadarda heyecanlı başladı. Bol bol orta sahada ikili mücadeleler izledik. İlk yarı boyunca Trabzonspor’da futbolcular kenardaki hocaları kadar istekli değildi.

Duran toplarda geriye gelerek bütün topları çıkaran Onuachu, uzun topu defansın arkasına aşırınca tecrübeli Visca takımını öne geçirmekte zorlanmadı. Altı numara oynayan Mendy rakip ataklarda karşılama yerine stoperlerin arasına çok girince orta saha üstünlüğü Hatay’ın oldu. Trabzon Onuachu gibi topu indiren ve duvar olabilen santraforu kenardan ortalarla desteklemedikleri gibi ön alanda da yalnız bıraktılar. Trabzon sahasında rakibini beklerken Eren hızla çizgiye inip orta yapınca golü atan Onuachu adeta bana top atın sinyali verdi, fakat Bjelica tarafından kenara alındı.

Uğurcan’ın hatasıyla bulduğu golle baskısını arttıran Hatay karşılığını da arka arkaya bulduğu gollerle aldı. Trabzonspor bir maçtan fazlasını kaybetti.