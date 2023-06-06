Bütün bakanları kapıya koyar
Erdoğan ekonomi bilimiyle hiç ilgisi olmadığı halde:
“Ben ekonomistim” diyerek:
Yurttaşların…
Ülkenin…
Ve…
Devletin beş yılını heba etti…
★
Yanında…
Cesur ve ekonomiyi bilen birileri olsaydı eğer…
Ona:
Faizlerin kağıt üzerinde yükseltilmesi…
Ya da düşürülmesinin…
Piyasalarda da:
Faizin düşeceği…
Ya da yükseleceği:
Anlamına gelmediğini anlatırdı…
★
O zaman büyük ihtimalle:
Paranın maliyetinin…
Paranın fiyatını belirlemediğini öğrenmiş olurdu…
★
Tıpkı mal ve hizmetlerde olduğu gibi…
Paranın fiyatını da:
Piyasada:
Paraya olan talep…
Ve…
Paranın arzı belirler…
★
Görüldüğü gibi…
Hem TL’ye…
Hem de dövize talep var…
★
“TL bol” deniyor ama…
Emir komutayla faiz oranlarını ne kadar düşük tutarsanız tutun:
Paranın fiyatını piyasalar belirliyor…
★
Merkez Bankası politika faizi emirle yıllık % 8.5’te tutulsa da…
Mevduat faizleri enflasyonun çok altında…
Haliyle:
Para bankalara değil:
Güvenilir dövize…
Gayrimenkule…
Otomobile…
Ve diğer tüketime gidiyor…
★
Talep arzdan fazla olunca…
Bir yandan fiyatlar…
Diğer yanda da…
TL kaynaklar yetersiz olduğu için:
Faizler…
Ve…
Kurlar artıyor…
★
“Sadede gel, her şey güzel olacak mı onu söyle” derseniz…
Söyleyeyim:
Sadece 9 ay…
Yani:
Yerel seçimlere kadar…
Ve sadece:
Ortodoks ekonomistler için…
9 ay sonra ne olur?
Görünüşe ve atanan bakanlara baktığımda şunu görüyorum…
Erdoğan yerel seçimlere kadar:
“İyi polis” rolünü oynayacak…
Bakanlar:
“Kötü polis” olacak…
★
Meselâ…
Mehmet Şimşek:
“Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” diyerek:
Erdoğan’a açıkça…
Ve kamuoyunun gözleri önünde:
“Hakaret etti…”
★
Aynı şeyi ben yazıp söyleseydim.
Hemen ifadeye çağrılır:
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanırdım…
★
Şimşek, Erdoğan’ı:
Ekonomiyi bilmediğine…
Akıl dışı uygulamalar yaptığına…
Yanında akil değil…
Yalaka ekonomistler beslediğine:
İkna etmiş olmalı…
★
“Hayırlısı” diyeceğim…
Ancak…
Hiç hoşlanmadığım bir tarz olduğu halde…
“Ama” deyip…
Son sözümü söyleyeceğim:
Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu sürece…
Bu bakanların başarısı en çok 9 ay sürer…
★
Yerel seçime giderken…
Erdoğan, emrindeki bütün TV kanallarına çıkar:
“Ekonomiyi daha da bozdular, halkı perişan ettiler” deyip…
Bütün bakanları kapıya koyar…
H
İnşallah yanılırım…
İnşallah Erdoğan:
Ekonomi, dış politika ve devlet yönetimi konusunda…
Hiçbir şey bilmediğini kabul eder…
Bakanların işlerine karışmaz…
Yargıya müdahale etmez…
Muhalif gazetecilerle uğraşmaktan vazgeçer…
Kırk gün avans
Bakanlar arasında…
Mehmet Özhaseki hariç:
“Politikacıdır, partizanlık yapma potansiyeli yüksek” diyebileceğim biri yok gibi…
★
Özhaseki ise adeta nazarlık konmuş…
İşin ilginci…
Betona yatırım yapılan bir ülkede…
Eşe dosta kıyakçılık yapabilme imkanına en çok sahip olan bakanlığa getirilmiş…
★
Neyse…
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı:
6 ay kadar “eleştiri orucu” tutacağıma dair söz vermiştim…
21 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’ın bakanlarına tabii ki 6 ay avans veremem…
★
Rahmetli Hacı Anneciğim:
“Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış” derdi…
★
Ben de bakanlarımıza:
Kırk gün avans vereyim…
Doğru kişi mi?
Erdoğan dedi ki:
“Tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye’nin bir ‘büyük kucaklaşmaya’ ihtiyacı olduğuna inanıyoruz…”.
★
Söylem:
Harika…
Davet:
Çok çok iyi…
Ama…
★
Söyleyen…
Ve…
Daveti yapan:
Doğru kişi mi?..
★
İşte bütün mesele:
Bu sorunun cevabında…
Alkışlarım
Gomis, şampiyonluk madalyasını almak için…
Aleyna Tilki ile…
Ve…
Genç solistin:
“O sen olsan bari” şarkısıyla çıktı podyuma…
★
Icardi ise elinde mikrofon…
Yanında Simge Sağın… “Aşkın Olayım” şarkısını söyleyerek aldı madalyasını…
★
Çok kaliteli bir şampiyonluk töreniydi… Alkışlarım: Törenin organizatörü için…
Teşekkürler
GS-FB maçı oynanırken…
Çocukluğumda ve ilk gençliğimde olduğu gibi…
Fenerbahçeli dostlarımla:
Şakalaşabilmeyi…
Espriyle…
Sataşabilmeyi isterdim…
Ama…
Siyasetteki tahammülsüzlük futbolumuza da yansıdığı için…
Bunu yapamadım…
★
Neyse…
Çok güzel bir maç oldu…
Teşekkürler Galatasaray…
Teşekkürler Fenerbahçe…
Öyle olacağına inanıyorum
Meraklısına bir kez daha hatırlatayım…
21 yıldır yapılan seçimlerin hiçbirinde:
AKP’ye ve Erdoğan’a oy vermedim…
★
2002’den sonra yapılan seçimlerde (2002’de Genel Başkan Danışmanı olduğum DYP’ye oy verdim…):
CHP ile HDP listelerine ve adaylarına oy verdim…
Ama…
Hayatımda bir dakika bile:
CHP’li veya HDP’li olmadım…
Zira…
★
1994 yılında “Kurucu Genel Başkan Yardımcısı” olduğum…
Ancak…
Ve halen…
Hiç oy vermediğim LDP üyesiyim…
Üyeliğimden:
Onur duyuyorum…
★
LDP’ye oy vermedim çünkü…
Bu seçmen kitlesiyle:
LDP gibi çağdaş bir partinin barajı aşabilmesine imkan yoktu…
Zira seçmenin %99’u LDP’yi:
“Komünist” falan gibi bir şey zannediyordu…
Hatta:
LGBTİ olduğuna inananlar bile vardı…
★
Ve bendeniz…
Siyasetin rüyalara değil…
Gerçeklere göre yapılması gerektiğine inanıyorum…
Hiç tükenmedi
“Hacca gidiyorum” dediğinde…
“Bu bacaklar ve bu yürüyüşle mi?” diye soranlara:
“Gidemesem bile yolunda ölürüm ya” cevabını veren karınca misali…
Dünyanın…
Ve…
İnsanlığın:
Savaşlardan…
Ve fakirlikten…
Liberal demokrasiyle kurtulacağına olan inancım hiç tükenmedi…