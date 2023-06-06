Bütün bakanları kapıya koyar…

Erdoğan ekonomi bilimiyle hiç ilgisi olmadığı halde:

“Ben ekonomistim” diyerek:

Yurttaşların…

Ülkenin…

Ve…

Devletin beş yılını heba etti…

★

Yanında…

Cesur ve ekonomiyi bilen birileri olsaydı eğer…

Ona:

Faizlerin kağıt üzerinde yükseltilmesi…

Ya da düşürülmesinin…

Piyasalarda da:

Faizin düşeceği…

Ya da yükseleceği:

Anlamına gelmediğini anlatırdı…

★

O zaman büyük ihtimalle:

Paranın maliyetinin…

Paranın fiyatını belirlemediğini öğrenmiş olurdu…

★

Tıpkı mal ve hizmetlerde olduğu gibi…

Paranın fiyatını da:

Piyasada:

Paraya olan talep…

Ve…

Paranın arzı belirler…

★

Görüldüğü gibi…

Hem TL’ye…

Hem de dövize talep var…

★

“TL bol” deniyor ama…

Emir komutayla faiz oranlarını ne kadar düşük tutarsanız tutun:

Paranın fiyatını piyasalar belirliyor…

★

Merkez Bankası politika faizi emirle yıllık % 8.5’te tutulsa da…

Mevduat faizleri enflasyonun çok altında…

Haliyle:

Para bankalara değil:

Güvenilir dövize…

Gayrimenkule…

Otomobile…

Ve diğer tüketime gidiyor…

★

Talep arzdan fazla olunca…

Bir yandan fiyatlar…

Diğer yanda da…

TL kaynaklar yetersiz olduğu için:

Faizler…

Ve…

Kurlar artıyor…

★

“Sadede gel, her şey güzel olacak mı onu söyle” derseniz…

Söyleyeyim:

Sadece 9 ay…

Yani:

Yerel seçimlere kadar…

Ve sadece:

Ortodoks ekonomistler için…

9 ay sonra ne olur?

Görünüşe ve atanan bakanlara baktığımda şunu görüyorum…

Erdoğan yerel seçimlere kadar:

“İyi polis” rolünü oynayacak…

Bakanlar:

“Kötü polis” olacak…

★

Meselâ…

Mehmet Şimşek:

“Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” diyerek:

Erdoğan’a açıkça…

Ve kamuoyunun gözleri önünde:

“Hakaret etti…”

★

Aynı şeyi ben yazıp söyleseydim.

Hemen ifadeye çağrılır:

“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılanırdım…

★

Şimşek, Erdoğan’ı:

Ekonomiyi bilmediğine…

Akıl dışı uygulamalar yaptığına…

Yanında akil değil…

Yalaka ekonomistler beslediğine:

İkna etmiş olmalı…

★

“Hayırlısı” diyeceğim…

Ancak…

Hiç hoşlanmadığım bir tarz olduğu halde…

“Ama” deyip…

Son sözümü söyleyeceğim:

Erdoğan cumhurbaşkanı olduğu sürece…

Bu bakanların başarısı en çok 9 ay sürer…

★

Yerel seçime giderken…

Erdoğan, emrindeki bütün TV kanallarına çıkar:

“Ekonomiyi daha da bozdular, halkı perişan ettiler” deyip…

Bütün bakanları kapıya koyar…

H

İnşallah yanılırım…

İnşallah Erdoğan:

Ekonomi, dış politika ve devlet yönetimi konusunda…

Hiçbir şey bilmediğini kabul eder…

Bakanların işlerine karışmaz…

Yargıya müdahale etmez…

Muhalif gazetecilerle uğraşmaktan vazgeçer…

Kırk gün avans

Bakanlar arasında…

Mehmet Özhaseki hariç:

“Politikacıdır, partizanlık yapma potansiyeli yüksek” diyebileceğim biri yok gibi…

★

Özhaseki ise adeta nazarlık konmuş…

İşin ilginci…

Betona yatırım yapılan bir ülkede…

Eşe dosta kıyakçılık yapabilme imkanına en çok sahip olan bakanlığa getirilmiş…

★

Neyse…

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsaydı:

6 ay kadar “eleştiri orucu” tutacağıma dair söz vermiştim…

21 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’ın bakanlarına tabii ki 6 ay avans veremem…

★

Rahmetli Hacı Anneciğim:

“Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış” derdi…

★

Ben de bakanlarımıza:

Kırk gün avans vereyim…

Doğru kişi mi?

Erdoğan dedi ki:

“Tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye’nin bir ‘büyük kucaklaşmaya’ ihtiyacı olduğuna inanıyoruz…”.

★

Söylem:

Harika…

Davet:

Çok çok iyi…

Ama…

★

Söyleyen…

Ve…

Daveti yapan:

Doğru kişi mi?..

★

İşte bütün mesele:

Bu sorunun cevabında…

Alkışlarım

Gomis, şampiyonluk madalyasını almak için…

Aleyna Tilki ile…

Ve…

Genç solistin:

“O sen olsan bari” şarkısıyla çıktı podyuma…

★

Icardi ise elinde mikrofon…

Yanında Simge Sağın… “Aşkın Olayım” şarkısını söyleyerek aldı madalyasını…

★

Çok kaliteli bir şampiyonluk töreniydi… Alkışlarım: Törenin organizatörü için…

Teşekkürler

GS-FB maçı oynanırken…

Çocukluğumda ve ilk gençliğimde olduğu gibi…

Fenerbahçeli dostlarımla:

Şakalaşabilmeyi…

Espriyle…

Sataşabilmeyi isterdim…

Ama…

Siyasetteki tahammülsüzlük futbolumuza da yansıdığı için…

Bunu yapamadım…

★

Neyse…

Çok güzel bir maç oldu…

Teşekkürler Galatasaray…

Teşekkürler Fenerbahçe…

Öyle olacağına inanıyorum

Meraklısına bir kez daha hatırlatayım…

21 yıldır yapılan seçimlerin hiçbirinde:

AKP’ye ve Erdoğan’a oy vermedim…

★

2002’den sonra yapılan seçimlerde (2002’de Genel Başkan Danışmanı olduğum DYP’ye oy verdim…):

CHP ile HDP listelerine ve adaylarına oy verdim…

Ama…

Hayatımda bir dakika bile:

CHP’li veya HDP’li olmadım…

Zira…

★

1994 yılında “Kurucu Genel Başkan Yardımcısı” olduğum…

Ancak…

Ve halen…

Hiç oy vermediğim LDP üyesiyim…

Üyeliğimden:

Onur duyuyorum…

★

LDP’ye oy vermedim çünkü…

Bu seçmen kitlesiyle:

LDP gibi çağdaş bir partinin barajı aşabilmesine imkan yoktu…

Zira seçmenin %99’u LDP’yi:

“Komünist” falan gibi bir şey zannediyordu…

Hatta:

LGBTİ olduğuna inananlar bile vardı…

★

Ve bendeniz…

Siyasetin rüyalara değil…

Gerçeklere göre yapılması gerektiğine inanıyorum…

Hiç tükenmedi

“Hacca gidiyorum” dediğinde…

“Bu bacaklar ve bu yürüyüşle mi?” diye soranlara:

“Gidemesem bile yolunda ölürüm ya” cevabını veren karınca misali…

Dünyanın…

Ve…

İnsanlığın:

Savaşlardan…

Ve fakirlikten…

Liberal demokrasiyle kurtulacağına olan inancım hiç tükenmedi…