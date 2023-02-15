Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçesi gelirleri, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 120 artarak 321 milyar 320 milyon lira olarak hesaplandı. Böylece bütçe, ocak ayında, 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120,1 artışla 321 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi. Faiz dışı açık ise 10 milyar 883 milyon TL olarak hesaplandı.

OCAK AYINDA 21 MİLYAR 359 MİLYON LİRA FAÜİZ ÖDENDİ: 2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon TL ödenekten ocak ayında 321 milyar 320 milyon TL gider gerçekleşti. Bu harcamanın 21 milyar 359 milyon lirası faiz harcamalarından oluştu.

BÜTÇE GİDERLERİ GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 120 ARTTI: Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,2 iken 2023 yılında yüzde 7,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127,7 oranında artarak 299 milyar 961 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 5,3 iken 2023 yılında yüzde 7,7 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 64,2’DE KALDI: Ocak ayında bütçe gelirleri ise gelirlerdeki artış oranının yaklaşık yarısı kadar arttı. Bütçe geliri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira oldu. 2023 yılı ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,5 oranında artarak 252 milyar 826 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 80,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 85, özel tüketim vergisi yüzde 101,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 66,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 66,1, damga vergisi yüzde 112,2, harçlar yüzde 114, diğer vergiler tahsilatı yüzde 81,5 artarken, kurumlar vergisi yüzde 36,7 azaldı. (ANKA)