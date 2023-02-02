Buruk, İcardi’ye teşekkür etmeli

Galatasaray tarihi galibiyet serisinin üzerine rehavet sınavını başarıyla geçmesi gereken bir maça çıktı. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Okan Buruk’un Fenerbahçe derbisinde yaptığını yaparak rakibinin açıklarını çok iyi analiz etmiş. Dersine o kadar iyi çalışmış ki Emre’nin üzerine saldığı Geraldo resmen sol kanadı koridor yaptı.

Cimbom’a ilk uyarıyı 7. dakikada Onur yaptı. 11’de Geraldo getirip Umut Nayir golü attı, 4 dakika sonra yine Muslera mucize bir kurtarış yaptı. Galatasaray’ın yaşadığı bunalımlı dakikalara Abdülkerim son verse de Oğuz’un golü liderin kalitesine yakışmadı.

Avounou’nun, Oliveira’nın ayağına bastığı pozisyon net olarak kırmızı karttı. Okan Buruk ilk 11’de yaptığı hatayı ikinci yarıda telafi ederek Emre’nin yerine Dubois’yı oyuna aldı. Rashica’nın yerine Yunus tercihi de maçın başında olmalıydı.

İkinci yarıda yapılan değişiklikler etkisini gösterdi. 60’ta İcardi penaltıdan attığı, “Panenka” vuruşu golüyle usta işi bir geri dönüş başlattı. 2-2’den sonra Galatasaray’ın kabusunu yine büyük usta İcardi harika bir golle bitirdi.

Kişisel yetenekler galibiyeti getirdi ama Okan Buruk oyuncu tercihleri başta olmak üzere bir çok detayın analizini yapmalı.