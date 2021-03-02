Flaş karar! Kadro dışı bırakılmıştı, şimdi de…
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Flaş karar! Kadro dışı bırakılmıştı, şimdi de…

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Bursaspor’da, Ali Akman’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Sezon sonu sözleşmesi biten ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile ön protokol imzalayan Ali Akman’ın Bursaspor ile olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

18 yaşındaki forvet, Alman ekibiyle ön protokol imzalamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

(DHA)

Spor
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