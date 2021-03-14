Bursa’daki TIR faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da 4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan TIR’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan TIR’ın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken TIR’ın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde TIR’a yetişemediğini, tırın 4’lü flaşörlerini yaktığını anlattı.

Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede geçtiğimiz Cuma akşamı meydana gelen kazada, 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk E. idaresindeki kedi kumu yüklü TIR, Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada freni boşaldı. Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı.

Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada 4 kişi ölürken, 2’si ağır 34 kişi yaralandı.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Faruk E., sağlık kontrolünün ardından Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ilk ifadesi alınan Faruk E., üzgün olduğunu söyleyerek, “Rampa aşağı indiğim esnada TIR’ın frenlerinin boşaldığını fark ettim. Önümdeki araç sürücülerinin fark etmesi için selektör yakarak, aralıksız şekilde kornama bastım. O anda kırmızı ışık yandığı için araçlar yolda duruyordu, kaçamadılar. TIR’ın kontrolünü kaybettiğim için araçlara çarpmaya engel olamadım. Kaza sebebiyle üzgünüm” dedi.

Faruk E., emniyetteki işlemlerinin ardından “Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek” suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Freni patlayan TIR faciaya saniyeler kala böyle görüntülendi

4 kişinin öldüğü 2’si ağır 34 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan TIR’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Faciadan saniyeler önce çekilen görüntülerde Akiniş rampasında freni patlayan TIR’ın son sürat yokuş aşağı indiği anlar arkasından gelen bir başka sürücü tarafından kaydedildi. O anları kaydederken TIR’ın freninin patlamış olabileceğinden bahseden sürücü kendisinin 100 kilometre hızla seyrettiği halde tıra yetişemediğini, TIR’ın 4’lü flaşörlerini yaktığını anlattı.

(İHA)