Bursa’daki feci kazada çok sayıda ölü ve yaralı var! TIR sürücüsü gözaltında…

Bursa’da 4 kişinin ölümüne 30’dan fazla kişinin yaralanmasına sebep olan TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu Kestel Barakfakih trafik ışıklarının bulunduğu bölgede meydana geldi. 06 CHS 523 kupa, 16 AAC 360 dorse plakalı Faruk Eskiçırak idaresindeki kedi kumu yüklü TIR Akiniş rampasından Bursa istikametine indiği sırada fireni boşaldı.

Ölü sayısı artıyor, yaralıların durumu ağır

Rampadan düzlüğe büyük bir hızla inen yüklü TIR önce trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı. Önüne kattığı araçlarla karşı şeride geçen TIR burada da Ankara istikametine giden araçlara çarptı. Bariyerleri aşan TIR yol kenarındaki şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonu ve pikap kamyonete çarparak durabildi. Savaş alanını andıran görüntülerin meydana geldiği kazada Basri Gümüş, Ahmet Ömeroğlu ve Semih Ural olay yerinde hayatını kaybederken bazıları durumu ağır olmak üzere 30’dan fazla kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 kişinin ön otopsi işlemleri için Kestel İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu, gözaltına alındı

Meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Facianın yaşandığı kaza görüntülerinde büyük bir hızla yokuşu inen kedi kumu yüklü TIR önce ışıkta bekleyen yaklaşık 10 araca çarpıyor, sağ şeritten orta şeride doğru araçlara çarparak ilerleyen TIR yolun karşısına da geçerek karşı yoldan gelen araçlara çarpıp yol kenarına düşüyor. Kazanın ardından hurdaya dönen TIR’ın kabininden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan TIR sürücüsü Faruk Eskiçırak kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Eskiçırak polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

(İHA)