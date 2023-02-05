Bursa’da zincirleme kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana geldi. Bursa’dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)