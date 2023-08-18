Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Haberler Gündem

Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa’da, çevre yolu kenarında cesedi bulunan Suriye uyruklunun ölüm nedeni araştırılıyor.

Yakın Çevre Yolu’nun Mudanya bağlantısındaki trafoların bakımını yapmak için gelen görevliler, ağaçların altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, birkaç gün önce öldüğü saptanan kişinin Suriye uyruklu Beşir Eyman (32) olduğu belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Eyman’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi

Bursa’da yol kenarında erkek cesedi bulundu
Gündem