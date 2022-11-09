Bursa’da yangın faciası: 8’i çocuk 9 ölü

Dün gece yarısı Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre yangın sobadan kaynaklı… Ölen çocuklardan ikisinin evde yaşayan çiftin yeğenleri olduğu öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde üç katlı binanın birinci katında çıkan yangında yabancı uyruklu sekizi çocuk dokuzu kişi yaşamını yitirdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili ihbarın 23.52’de geldiğini belirterek şunları söyledi:

İKİ ÇOCUK ÇİFTİN YEĞENİ

– İtfaiye ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ediyor ve yangını söndürmeye çalışıyor ama maalesef ki yangın söndürüldükten sonra içerideki tablo üzücü. Bizleri hakikaten üzdü. İçeride 9 ceset var. Bunların 8’i çocuk, biri anne. 8 çocuktan 6’sı buradaki aileye ait, ikisinin ise yeğenleri olduğunu tespit ettik.

ÜÇ KOMŞU DUMANDAN ETKİLENDİ

– Baba dışarıda. Baba gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. Daha sonra 112 ekiplerimiz onu devlet hastanesine kaldırmış. Sağlık durumu iyi. Ayrıca en üst katta oturan yine bir anne, baba ve çocuk. Onlar da dumandan etkilenmiş. Genel sağlık durumları iyi gözüküyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Savcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim’in (11) naaşı cenaze araçlarına taşındı. (AA-DHA)