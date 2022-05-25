Bursa’da trafikte ‘sinyal verme’ kavgası

Bursa’da 2 sürücü arasında ‘sinyal verme’ meselesi yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücülerin araya girmesiyle sürücüler sakinleştirilmeye çalışılırken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 2 sürücü arasında ‘sinyal verme’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını yolun en sol şeridinde durduran sürücüler, birbirlerine saldırmaya başladı.

Kavgayı gören diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son bulurken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. (İHA)